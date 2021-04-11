قوى عاملة كفر الشيخ: التفتيش على 329 منشأة بمجال السلامة والصحة المهنية

قال علاء ناصف مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، إن المديرية قامت خلال شهر مارس الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على ٣٢٩ منشأة، وتم تحرير إنذار لـ ١٢٨ منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على ١١٥ منشأة انتهت بتحرير ٢٨ محضر سلامة وصحة مهنية.وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على ٥١٤ منشآة تفتيش دوري وحملات، أسفر عن ٤٥ محضرًا للمنشآت المخالفة.