القوى العاملة: تعيين 82 شابًا بكفر الشيخ خلال مارس

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين ٨٢ شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها ١٢١ شابًا، وذلك خلال شهر مارس الماضي.وقال الوزير، إن المديرية قامت باستخراج ٥٠٠ شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وصرف منح لـ ١٠ عمال بمبلغ ٢٧ ألف جنيه.