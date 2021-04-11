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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مخزن غير مرخص لتعبئة الكحول خلال حملة بالغربية

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:09 ص
الكحول
الكحول
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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ضبطت حملة مشتركة من مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالغربية بالتنسيق مع مديرية التموين، مخزن غير مرخص لتعبئة الكحول وجيل مطهر الأيدى بكميات ٣٧٧٧ عبوة ممتلئة مختلفة الأحجام والأشكال وكمية من العبوات الفارغة ١٠٠٠ عبوة، وكذلك ٢٠٠٠ كرتونة فارغة وكمية من الاستيكرات المعدة للصق على العبوات الفارغة، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية.

وكان قد شدد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الدواء المصرية، على ضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات التفتيشية على الأماكن الغير مرخصة وبما جاء من معلومات عن مكان غير مرخص لتعبئة وتخزين المطهرات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا من الكحول والجيل مطهر للأيدى مجهولة المصدر بدائره قسم أول طنطا.

ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور خالد أصيل مدير إدارة الصيدلة بتشكيل لجنة مكبرة بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة المهندس محمد أبو هاشم؛ لشن حملة مشتركة يقودها منى شبل مدير التفتيش الصيدلي، ومفتشو الصيدليات، د.هيثم غرابة ود.هشام لملوم. وذلك بالاشتراك مع السيد الحوالة ومحمد صلاح ومحمد الخولى مفتشى التموين بمديرية تموين الغربية.

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