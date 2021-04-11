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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: تدريب 25 من ذوي الهمم على ريادة الأعمال بالإسماعيلية

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:08 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان،
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، انتهاء البرنامج الثاني من المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل"، بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بتدريب 25 شابا وفتاة من مختلف الإعاقات والمؤهلات الدراسية الخاصة بتنفيذ البرنامج التدريبى للراغبين فى "ريادة الأعمال" وتم تدريبهم على كيفية إقامة المشروعات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر، وأن يكونوا من رواد الأعمال، فضلا عن مساعدتهم على عمل دراسة الجدوى لتحويل المشروع متناهى الصغر إلى مشروع قومى يفتح سوق العمل وتوفير فرص العمل لشباب ذوى القدرات.

وأشار سعفان إلى أن المتدربين تقدموا بأفكار جديدة تساعد على تطوير سوق العمل منها، مشروع إعادة تدوير مخلفات البلاستيك، وإعادة تدوير الملابس المستعملة أو المستهلكة، وإعادة تدوير مخلفات المواشى وطيور الزينة، وعمل كافية ومطعم متنقل، وعدد من الأفكار الأخرى التى تؤكد كفاءة هذه الفئة وأصرارها على إثبات ذاتها وخدمة وطنها بكل حب.

وأوضح الوزير، أن المبادرة تنفذها الوزارة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل بالوزارة، وتهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الهمم والعزيمة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

وشدد الوزير على سرعة الاستجابة لمطالب وأفكار أبنائنا من ذوي الهمم والعزيمة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم جميع التسهيلات المالية والإدارية لتنفيذ هذه المشروعات، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى للمشاركة فى تحقيق حلم ريادة الأعمال لذوى القدرات ودمجهم في خطة التنمية المستدامة 2030.

وسلم أحمد جابر، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، في ختام فعاليات البرنامج، شهادات التدريب لجميع المتدربين اللذين اجتازوا البرنامج التدريبي، بحضور محمد مختار، مدير خدمة المواطنين بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة، والمهندسة جيهان عبده، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، وعطيات سيد أبوزيد، مسؤول ملف مبادرة "مصر بكم أجمل".
«القوى العاملة»: تدريب 25 من ذوي الهمم على ريادة الأعمال بالإسماعيلية
«القوى العاملة»: تدريب 25 من ذوي الهمم على ريادة الأعمال بالإسماعيلية
«القوى العاملة»: تدريب 25 من ذوي الهمم على ريادة الأعمال بالإسماعيلية
«القوى العاملة»: تدريب 25 من ذوي الهمم على ريادة الأعمال بالإسماعيلية

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