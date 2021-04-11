حريق بشقة سكنية فى سوهاج

شهدت قرية بندار الشرقية دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج اندلاع حريق في شقة سكنية بسبب ماس كهربائي أسفر عن احتراق بعض المنقولات المنزلية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات.تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء نائب المدير للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغًا بنشوب حريق بشقة بناحية بندار الشرقية دائرة المركز.انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث ملك "أحمد. ع. ث" 36 حاصل على ليسانس حقوق ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.بسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفى الشبهة الجنائية.تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.