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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

سمارت تاج بلس الجديد يستخدم تكنولوجيا الواقع المعزز للبحث عن المفاتيح الضائعة

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:05 ص
سمارت تاج بلس
سمارت تاج بلس
وكالات
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تعتزم شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية سامسونج طرح نسخة جديدة من جهاز تعقب الأشياء عن بعد سمارت تاج بلس مزودة بتكنولوجيا الواقع المعزز للمساعدة في العثور على الأشياء الضائعة مثل المفاتيح.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن سعر النسخة الجديدة من الجهاز يبلغ حوالي 40 دولارا في حين أن سعر النسخة الحالية يبلغ 30 دولارا.

يستخدم جهاز "سمارت تاج بلس" تقنية التراسل اللاسلكي بلوتوث وتكنولوجيا اتصال النطاق العريض للغاية لتحديد مكان الأشياء التي تم تسجيلها على الجهاز عندما تختفى، وباستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز يمكن للجهاز الاستفادة من كاميرات الهاتف الذكي وخدمة "سمارت ثينجس فايند" (العثور على الأشياء الذكية) الموجودة على أجهزة سامسونج جلاكسي لتوجيه المستخدم بالصور إلى مكان الشيء المفقود.

ومن المقرر طرح الجهاز في السوق الكورية الجنوبية يوم 16 أبريل الحالي، على أن يتم توفيره في باقي دول العالم خلال الأسابيع المقبلة.

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