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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: التفتيش على 71 ألف منشأة للتأكد من تطبيق إجراءات كورونا

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:05 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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تابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 71 ألفًا و813 منشأة لحماية العمالة، فضلًا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأشار بيان للوزارة اليوم الأحد، إلى أن التقارير الواردة من المديريات أظهرت أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 71 ألفًا و813 مصنعًا وشركة علي مدى سنة كاملة للإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجاءت محافظة قنا في مقدمة المحافظات بالتفتيش على 9383 منشأة، والمنيا 6895، وسوهاج 5678، والقليوبية 4342، ودمياط 4068، والشرقية 3985، والبحيرة 3938، والغربية 3425، والقاهرة 2398، وكفر الشيخ 2241، والأقصر 2136، والإسماعيلية 2098، والدقهلية 2095، وأسيوط 2068، وبورسعيد 2060، والجيزة 2059، ومرسي مطروح 2037، والمنوفية 2007، وبني سويف 1550.

بينما جاء في الترتيب العشرين على مستوى المحافظات الإسكندرية 1410، جنوب سيناء 1399، والوادي الجديد 1258، والبحر الأحمر 992، وأسوان 876، والفيوم 757، والسويس 658 منشأة.

وأظهرت التقارير، أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

وأكد وزير القوى العاملة ضرورة التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.

كما تابع "سعفان" الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

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