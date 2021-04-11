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الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير المالية في السودان لمدة يومين

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:03 ص
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط
راندا التوني
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يبدأ الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، زيارة رسمية للعاصمة السودانية الخرطوم، تستمر لمدة يومين، على رأس وفد يضم الدكتور إيهاب أبو عيش، نائبه لشئون الخزانة العامة، ورامي يوسف، مستشار الوزير للسياسات الضريبية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير المالية خلال الزيارة بكبار المسئولين السودانيين وهم محافظ البنك المركزي، ووزيرا المالية والتخطيط الاقتصادي والنقل ووكيل وزارة الخارجية ووكيل وزارة المالية والتخطيط ووكيل وزارة التخطيط الاقتصادي وأمين عام ديوان الضرائب ومدير عام مصلحة الجمارك ومدير عام الجهاز المركزي للإحصاء إلي جانب ممثلين لمنظمات الأعمال بالسودان ومنهم رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني.

وقال معيط، إن الزيارة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لمصر بتعزيز العلاقات مع أشقائنا في السودان وتقديم كل أوجه الدعم للحكومة السودانية وفي جميع الملفات ذات الأولوية.

وأضاف أن اجتماعاته مع المسئولين في الخرطوم ستبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والبرامج والسياسات المصرية التي يرغب أشقاؤنا بالسودان في الاستفادة منها، لافتًا إلي أنه سيعرض خلال تلك الاجتماعات محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي نفذته الحكومة المصرية وتجربة وزارة المالية المصرية في التحول إلي موازنة البرامج والاداء، وبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلي جانب سياسات الشمول المالي وبرامج تعزيز الحماية الاجتماعية وحماية الأسر الفقيرة وتشغيل الشباب وسياسات الطاقة النظيفة وسياسات تشجيع سلاسل القيمة المضافة للمنتجات.

وأوضح أنه خلال الاجتماعات أيضًا سيجدد الدعوة لزيارة المسئولين السودانيين للقاهرة للتعرف عن قرب علي التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات المالية والنقدية، مؤكدًا أن وزارة المالية المصرية ستقدم كل إمكانياتها لنقل هذه التجربة للجانب السوداني الشقيق، خاصة خبرة التعامل مع المؤسسات الدولية وتصميم برامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأعرب معيط عن سعادته بزيارة السودان الشقيق، التى تعد فرصة لتأكيد حرص مصر قيادة وحكومة وشعبًا علي الوقوف بجانب الأشقاء في السودان خاصة في ظل مرحلة الإصلاح والتطوير التي يمر بها هذا البلد العربي الغالي علي مصر والذي تجمعنا به روابط الدم واللغة والدين والحياة ممثلة في نهر النيل العظيم، لافتًا إلى أن التعاون المصري السوداني يجب أن يكون نموذجًا للتعاون العربي والإفريقي أيضًا خاصة أن البلدين لديهما قدرات اقتصادية وبشرية هائلة وإذا أحسن استغلالها تضعهما في مصاف كبري دول العالم، فمصر والسودان لديهما تجارب ثرية يحتاجان لتبادلها والتعلم منها لخدمة شعبيهما الشقيقين.

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