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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

59 ألف شكوى لـ«صوتك مسموع» فى مارس

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:03 ص
صوتك مسموع
صوتك مسموع
أحمد أبو المحاسن
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كشفت أحدث تقارير وزارة التنمية المحلية، عن نتائج عمل مبادرة صوتك مسموع، ونسب حل المشاكل بالمحافظات.

وأوضح تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الأحد، أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها وحتى نهاية مارس 2021 أكثر من 308 الآف رسالة منهم أكثر من 59 ألف شكوى تم حل أكثر من 57 ألف شكوى منهم بنسبة تجاوزت 96% وجاري حل باقي الشكاوي.

وقال إن "صوتك مسموع" تلقت خلال شهر مارس 2021 عدد 14،5 ألف رسالة تضمنت عدد 2114 شكوي تم الرد على 1608 شكوي منها بنسبة 76% وجاري حل 506 شكاوي، موضحًا أن أكثر الشكاوي كانت بشأن انتشار القمامة وبلغ عددها 1322 شكوي ثم الاشغالات 638 شكوي ومخالفات البناء 91 شكوي ثم التعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة 52 شكوي اضافة إلي شكاوي الفساد وعددها 7 شكاوي و4 شكاوي خاصة بمبادرة حياة كريمة ومقترحًا واحدًا.

وأوضح أن خدمة الواتس أب تلقت عدد12 ألفًا و189 رسالة تضمنت 1790 شكوي تم حل 1378 شكوي منها بنسبة 77% وجاري حل 412 شكوي، لافتًا إلي أن عدد المتابعين لصفحة الفيس بوك بلغ 7072 متابعًا خلال شهر مارس 2021 وبلغت عدد المشاهدات 16 ألف مشاهدة وبلغ معدل استجابة الصفحة حاليًا 92% وتلقت الصفحة 2150 رسالة من المواطنين تضمنت 294 شكوي تم حل 208 شكوي منها بنسبة 70،7% وجاري حل 86 شكوي.

وأشار التقرير الشهري لمبادرة صوتك مسموع إلي أن خدمة البريد الالكتروني تلقت عدد 82 رسالة منها 30 شكوي تم حل 22 شكوي وجاري حل 8 شكاوي بنسبة 73،3%، فيما تلقت خدمة الخط الساخن عدد 249 اتصالًا تليفونيًا تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوي المقدمة.

وأضاف أن محافظات المنيا وأسيوط وبورسعيد والقليوبية والجيزة والغربية هي أكثر المحافظات استجابة لحل شكاوي المواطنين خلال شهر مارس، مشددًا علي كافة الأجهزة التنفيذية وفرق عمل صوتك مسموع في المحافظات على التأكد من حل الشكاوي بشكل جذري وعدم عودة تلك الشكاوي مرة أخرى واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين في ذلك.

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