للمرة الثانية.. طلاب مدرسة السعيدية يفوزون بمسابقة «العباقرة»

أعلن ناصر شعبان، مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، أن طلاب مدرسة السعيدية بمحافظة الجيزة حصلوا على كأس برنامج العباقرة للمرة الثانية.وأضاف مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، في تصريح لـ "الدستور" أن المرة الاولي كانت في الموسم الثامن، أما المرة الثانية كانت الموسم العاشر وحصل طلاب مدرسة السعيدية علي المركز الأول على مستوي الجمهورية.وكان برنامج "العباقرة" المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، قد شهد لحظة صعبة جدًا مع إعلان الطالب المثالي لهذا الموسم، حيث فقد والد الطالب توازنه وسقط أرضا في ستوديو البرنامج من الفرحة، مما تسبب في تحرك الروائي عصام يوسف مسرعًا اليه حتى يتمكن من السيطرة على الموقف.وأوضح الروائي عصام يوسف، فى تعليق له، أن هذا من أصعب اللحظات التي مر بها خلال مواسم البرنامج المختلفة، قائلا: " تفاجئت بسقوط والد الطالب المثالي على الأرض من الفرحة بتفوق والده، وشعرت بحالة من الخوف والقلق على حياة والد اللاعب لأنه يمر بحالة صحية سيئة".وبكى مقدم البرنامج على الهواء وخلال عرض حلقة برنامج "العباقرة"، موضحا أن المشهد حالة إنسانية والبكاء تمكن من جميع الحضور في الاستديو.