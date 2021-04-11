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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أرقام للإبلاغ عن نقص السلع والشكاوى في رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:09 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
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قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إنه تم تدعيم مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها بكافة الآليات التي تمكنها من سرعة تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل وبما يحقق رضا المواطنين.

وأضاف شعراوي، أن الوزارة مستمرة في تلقي شكاوى المواطنين في رمضان بما يخص نقص السلع الغذائية، من خلال خدمات الواتس اب على الرقم 01150606783 وصفحة الفيس بوك بعنوان (صوتك مسموع) www.facebook.comsotakmasmwo والبريد الإلكترونى: ([email protected]) ورقم الخط الساخن: (15330 ) بما ييسر على المواطنين الإبلاغ عن الشكاوي بالطريقة التي تناسبهم وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك متابعة مع المحافظات طوال شهر رمضان، فيما يخص المبادرة، والعمل على تلقي شكاوى المواطنين وفحصها، للعرض على الجهات المختصة، لإيجاد حلول لها.

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