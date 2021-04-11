وحدة اللياقة والتأهيل الحركي بجامعة الفيوم «مفتوحة» أمام أبناء المحافظة

قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إن وحدة اللياقة البدنية والتأهيل الحركي والقياسات الفسيولوجية بالجامعة بدأت في تفعيل كافة خدماتها والتي تشمل وحدة اللياقة البدنية، وحدة الاستشفاء والتي تتضمن السونا والجاكوزي والبخار الذي يعمل على حرق الدهون وإنقاص الوزن، وحدة الأحواض المائية العلاجية لإعادة التأهيل من الإصابات، وأيضا وحدة التدليك، إضافة إلى وحدة الأيروبك للسيدات، على أن يتم ذلك في أوقات محددة للرجال والسيدات.وأضاف شديد أن وحدة اللياقة البدنية والتأهيل الحركي والقياسات الفسيولوجية بجامعة الفيوم تعد أول وحدة على مستوى المحافظة تقدم هذه الخدمات المتميزة والمتنوعة في مكان واحد وبأقل تكلفة للسيدات والرجال على حد سواء، مع توفير رعاية طبية كاملة لكافة المشتركين.وتابع، أن الوحدة مجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة تقنيا والمطابقة للمواصفات الدولية لتوفير أعلى معايير الرياضة والترفيه واللياقة البدنية، بالإضافة إلى نخبة من المدربين والمتخصصين والمحترفين لتقديم خدمة استثنائية لزوار الوحدة.