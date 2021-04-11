توفير برنامج الرسام على متجر «مايكروسوفت ستور»

تعتزم شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت، طرح تطبيق الرسم لأجهزة الكمبيوتر الشخصي "إم.إس بينت" (الرسام)، في متجر التطبيقات الإلكتروني "مايكروسوفت ستور"؛ لكي يكون متاحا لعشاق الرسم الرقمي الذين اعتادوا على وجوده ضمن نظام التشغيل "ويندوز" منذ الإصدار "ويندوز1"، في عام 1985.وأعلنت شركة مايكروسوفت، في منشور لها عبر شبكة الإنترنت، أنه سيتم تحديث تطبيق "إم.إس بينت" عبر متجر "مايكروسوفت ستور" بعيدًا عن تحديثات نظام التشغيل".كانت مايكروسوفت أعلنت في 2017، إنها تعتزم توفير برنامج بينت من خلال متجر مايكروسوفت ستور، كبرنامج مستقل وليس جزءًا من نظام التشغيل "ويندوز".وتراجعت الشركة الأمريكية عن هذه الخطوة في ذلك الوقت، واستمرت في تقديمه ضمن الإصدار الجديد "ويندوز 10" من نظام التشغيل، ولكن يبدو أن الشركة قررت تنفيذ هذه الخطوة أخيرًا.وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإنه لم يتحدد حتى الان موعد توفير البرنامج على متجر "مايكروسوفت ستور".