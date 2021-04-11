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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تخفيضات 30%.. خطة «التموين» في رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:55 ص
الدكتور أحمد كمال
الدكتور أحمد كمال
نرمين محمود الدهان
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كشف الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، خطة الوزارة كاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك، موضحا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أعدت خطة لتوفير السلع الأساسية لطرحها للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة للشركات التابعة لها والممثلة في المجمعات الاستهلاكية وكذا القوافل المتحركة بأسعار مناسبة وبتخفيض يتراوح بين 15-30% عن مثيلتها بالأسواق.

وقال كمال لـ"الدستور"، إن الوزارة تقيم بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية والتنسيق مع الجهات المعنية معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمركز القاهرة للمعارض الدولية تحت رعاية رئيس الوزراء خلال الفترة من 4 وحتى 12 أبريل الجاري بمشاركة العديد من شركات القطاعين العام والخاص والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية -نحو 21 سلسلة تجارية- لعرض وتوفير السلع الغذائية بمختلف أنواعها (ياميش رمضان ــ الخضروات والفاكهة ـ البقوليات ــ المسلى والزيوت) وكذا اللحوم البلدية المذبوحة والمستوردة والمصنعة والدواجن بأسعار مناسبة ومخفضة للمواطنين، ونستعرض المبادرة على النحو التالي:

أولا: المعرض الرئيسي:

- بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بمشاركة 168 شركة على مساحة إجمالية 12 ألف متر وصافي 6500 متر بنسبة خصومات من 18% إلى 28%.

ثانيا: مبادرة أهلا رمضان 2021، وتشمل 1845 فرعا بكافة المحافظات.

- مستهدف اشتراك 1000 فرع جمعيتي بكافة المحافظات.

- 27 معرضا رئيسيا بمعدل واحد في كل محافظة.

- 161 شادر بكافة المحافظات تابعة للشركة القابض.

- 24 قافلة.

- سلع مبادرة أهلا رمضان 14 سلعة.

- نسبة الخصم تتراوح من 18% إلى 28%.

كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ الأتي:

- إجمالي الكميات المعروضة خلال شهر رمضان 387036 طن سلع غذائية.

- كميات كبيرة من السلع الأساسية والياميش بالمجمعات منها (20.57 طن ياميش وعصائر).

- 100 طن دواجن مجمدة يوميا بسعر 30 جنيها.

- 50 طن لحوم برازيلي يوميا بسعر 65 جنيها.

- 4870 ذبيحة لحوم طازجة خلال شهر رمضان بسعر 85 جنيها.

- السلع الأساسية ( أرز ـ زيت ـ مكرونة ـ مسلى ـ خضر وفاكهة) في العديد من المجمعات الاستهلاكية التي تنتشر بمحافظات الجمهورية.

فضلًا عن توفير كراتين وشنط رمضان لجمهور المستهلكين بأسعار مناسبة تبدأ من 50 إلى207 جنيهات وتشمل 14 سلعة.

- إتاحة بيع كوبونات لشراء السلع الغذائية للعام الثاني علي التوالي بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، بقيمة (20، 50، 100) جنيه للكوبون الواحد.

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