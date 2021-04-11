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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل طرح مناقصة «كيما» 26 أبريل

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:53 ص
كيما
كيما
أسامة الشندويلي
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كشفت شركة «كيما» (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية) عن طرح المناقصة العامة المحلية رقم 202120207.

ووفقًا لمنشور المناقصة، الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه، فإنَّ المناقصة ستقام خلال جلسة يوم الإثنين 26 أبريل الجاري.

وتشمل المناقصة: توريد أكياس بلاستيك منسوجة بيج باج سيلينج باج منسوج مبطن، والكميات والمواصفات الفنية بكراسة الشروط بنظام المظروفين (فني مالي).

وقيمة كراسة الشروط 1500 جنيه (ألف وخمسمائة جنيه).

يمكن الحصول على كراسة الشروط من المصانع بأسوان (قطاع المشتريات) أو مكتب الشركة في القاهرة وسيتم فتح المظاريف بالمصانع بأسوان.

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