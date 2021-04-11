الطقس السيئ يغلق ميناء الغردقة لليوم الثالث

لليوم الثالث علي التوالي تشهد مدينة الغردقة حالة جوية غير مستقرة من سرعة في الرياح وارتفاع الأمواج وانخفاض درجات الحراراة، مع استمرار إغلاق ميناء الغردقة البحري أمام حركة الملاحة بسبب سوء الأحوال الجوية بالمنطقة.وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر قررت إغلاق الميناء الجمعة الماضي، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي بلغت 32 عقدة شمالية وارتفاع الأمواج ما بين 2- 3 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف كل الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.من جانبه شدد اللواء مهندس محمد الرحيم، رئيس الهيئة، في بيان له، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.