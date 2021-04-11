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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أكشن «ضل راجل».. ياسر جلال في «الحطابة»

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:48 ص
ياسر جلال
ياسر جلال
محمد قدري
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قارب النجم ياسر جلال على الانتهاء من تصوير أحدث أعماله الدرامية "ضل راجل" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم عبر قنوات "الحياة" بصورة حصرية من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

ويتواجد "جلال" وطاقم عمله حاليا في منطقة "الحطابة" الشعبية الشهيرة، من أجل تصوير مجموعة من المشاهد ومشاهد الأكشن بالمنطقة التي تردد عليها عدد كبير من النجوم لتصوير مجموعة مشاهد للأعمال الشعبية خلال السنوات الماضية.

وينتهي ياسر جلال من تصوير مسلسله الجديد خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بعد أن أنهى معظم مشاهد العمل الجديد ودخل المخرج أحمد صالح المونتاج خلال الأيام الماضية بالتوازي مع التصوير، حيث قارب على إنهاء مونتاج أول 10 حلقات من العمل الجديد لتسليمهم للشركة المنتجة للمسلسل.

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