2842 إصابة جديدة بكورونا فى كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، 2842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 269 ألفا و519 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية اليوم الأحد، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1222 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 234 ألفا و57 حالة.وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن بلغ 30 ألفًا و219 شخصا، منهم 11 ألفا و376 مريضا يتلقون العلاج داخل المستشفيات و517 في حالة حرجة.