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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لصيانة المحولات.. قطع الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة على يومين

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:47 ص
الكهرباء
الكهرباء
علي عواد
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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربي، اليوم الأحد، عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر. 

وأضاف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان له، عن فصل التيار الكهربي عن مناطق تقسيم عرابيا، اليوم الأحد، وفصل التيار عن مناطق الشاليهات الكويتية - فيلات الصيرفي - عمارة فاروق حفني - فيلات المصطبة، غدا الإثنين، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بها من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا.

وأوضح مركز العمليات، أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتي تنفذ بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة أو عمل مناورة طوارئ، وحيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دوري لإصدار بيانات بالمناطق التي سيفصل التيار عنها.

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