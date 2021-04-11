على متن طائرة تدير حربا نووية.. وزير الدفاع الأمريكي يصل إسرائيل

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأحد، إسرائيل، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب أنشطة إيران في منطقة الشرق الأوسط، وذلك فى زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لمسؤول فى الإدارة الأمريكية الجديدة.وسيجري وزير الدفاع الأمريكي، مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الدفاع بيني جانتس، والخارجية جابي أشكنازي، وفقا لصحيفة ها آرتس العبرية.كما يبحث " استون" عدة ملفات من بينها برنامج إيران النووي، وأنشطة طهران في منطقة الشرق الأوسط، والتشاور حول جدول الأولويات المشتركة لواشنطن وتل أبيب.يذكر أن وكالة معا الفلسطينية، أفادت أمس السبت، عن مصادر لم تسمها بأن وزير الدفاع الأمريكي سيصل إسرائيل، اليوم الأحد، على متن أكثر طائرة تطورا في العالم، وأشارت المصادر إلى أن هذه الطائرة مخصصة لإدارة حرب نووية.