جورجيا تسجل 707 إصابات جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الأحد، 707 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت صحيفة إنتر برس نيوز الجورجية على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 288 ألفا و396 حالة.. في حين بلغت الحالات النشطة 7190 حالة، بينما ارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 277 ألفا و303 أشخاص.وأوضحت أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3 آلاف و877 شخصا.