الرئيس التونسي يزور الإسماعيلية وقناة السويس اليوم
الأحد 11/أبريل/2021 - 09:42 ص
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
يجري الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، جولة فى بعض المواقع التاريخية بمحافظة الإسماعيلية، والمجري الملاحي لقناة السويس، وموقع تبة الشجرة، ومعدية نمرة 6.
وأجرى الرئيس التونسي، مساء أمس السبت، يرافقه وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، جولة فى بعض المواقع التاريخية بالقاهرة الفاطمية والمواقع التاريخية والدينية، بينها مسجد الحسين وشارع المعز، ورحب المواطنون، بالرئيس التونسي، خلال زيارته لشارع المعز والتقطوا صور سيلفى معه خلال الزيارة.
وكان الرئيس التونسي، قد زار قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، على هامش زيارته لمصر، حيث كتب فى كلمه فى دفتر الزيارات قال فيها: "وقفت اليوم أمام ضريح الزعيم جمال عبد الناصر مترحما على روحه الطاهرة ومتذكرا مواقفه كنا فى تونس نتابع خطبه، ولا زالت مواقفه حاضرة فى أذهان الكثير، رحمه الله رحمة واسعة وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد استقبل نظيره التونسي في قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين، كما تم عقد مؤتمر صحفي مشترك.
وأجرى الرئيس التونسي، مساء أمس السبت، يرافقه وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، جولة فى بعض المواقع التاريخية بالقاهرة الفاطمية والمواقع التاريخية والدينية، بينها مسجد الحسين وشارع المعز، ورحب المواطنون، بالرئيس التونسي، خلال زيارته لشارع المعز والتقطوا صور سيلفى معه خلال الزيارة.
وكان الرئيس التونسي، قد زار قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، على هامش زيارته لمصر، حيث كتب فى كلمه فى دفتر الزيارات قال فيها: "وقفت اليوم أمام ضريح الزعيم جمال عبد الناصر مترحما على روحه الطاهرة ومتذكرا مواقفه كنا فى تونس نتابع خطبه، ولا زالت مواقفه حاضرة فى أذهان الكثير، رحمه الله رحمة واسعة وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد استقبل نظيره التونسي في قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين، كما تم عقد مؤتمر صحفي مشترك.