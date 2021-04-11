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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الرئيس التونسي يزور الإسماعيلية وقناة السويس اليوم

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:42 ص
قيس سعيد
قيس سعيد
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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يجري الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، جولة فى بعض المواقع التاريخية بمحافظة الإسماعيلية، والمجري الملاحي لقناة السويس، وموقع تبة الشجرة، ومعدية نمرة 6.

وأجرى الرئيس التونسي، مساء أمس السبت، يرافقه وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، جولة فى بعض المواقع التاريخية بالقاهرة الفاطمية والمواقع التاريخية والدينية، بينها مسجد الحسين وشارع المعز، ورحب المواطنون، بالرئيس التونسي، خلال زيارته لشارع المعز والتقطوا صور سيلفى معه خلال الزيارة.

وكان الرئيس التونسي، قد زار قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، على هامش زيارته لمصر، حيث كتب فى كلمه فى دفتر الزيارات قال فيها: "وقفت اليوم أمام ضريح الزعيم جمال عبد الناصر مترحما على روحه الطاهرة ومتذكرا مواقفه كنا فى تونس نتابع خطبه، ولا زالت مواقفه حاضرة فى أذهان الكثير، رحمه الله رحمة واسعة وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد استقبل نظيره التونسي في قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين، كما تم عقد مؤتمر صحفي مشترك.

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