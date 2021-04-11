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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تشارك في اجتماع اللجان بالمنظمة

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:38 ص
وزير التعليم
وزير التعليم
إسراء جمال
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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا من الدكتورة غادة عبد الباري، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، حول مشاركة اللجنة فى فعاليات الاجتماع الافتراضي للجان الوطنية لليونسكو، بعنوان "التعاون مع الجمعيات ونوادي اليونسكو وبرنامج المساهمة".

وأشار التقرير إلى مشاركة ما يقرب من 124 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو فى هذا الاجتماع، منهم مصر، والكاميرون، وكازاخستان، ورومانيا، وجامايكا، كما قدم فيرمين إدوارد ماتوكو، مساعد المدير العام لمنظمة اليونسكو لأولوية إفريقيا والعلاقات الخارجية، التهنئة لجمهورية مصر العربية على العرض الرائع للمومياوات من المتحف المصري في القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، والذي شاركت فيه المدير العام لمنظمة اليونسكو.

وفى كلمتها ألقت الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، الضوء على نوادي اليونسكو بجمهورية مصر العربية والإجراءات التي اتخذت من قبل اللجنة الوطنية المصرية لإنشاء نوادٍ داخل الجامعات المصرية، مشيرة إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء نوادٍ لليونسكو بمختلف الجامعات المصرية، فضلا عن تناول الأنشطة التي قامت بها نوادي اليونسكو، مثل الاحتفال باليوم العالمي للراديو ونموذج محاكاة، موضحة أن الهدف من إنشاء نوادٍ لليونسكو بالجامعات يأتي استكمالا للدور المنوط بالجامعات كمؤسسة تربوية تثقيفية، فضلًا عن العمل على إعداد قيادات طلابية شبابية قادرة على تحمل المسئولية مع الوفاء بمتطلبات سوق العمل.

كما ناقش الاجتماع الوضع الحالي، وآفاق التعاون مع الجمعيات وأندية اليونسكو، والممارسات الجيدة والمبادرات المتعلقة بالنوادي، والمشاركة عبر شبكة اللجان الوطنية لليونسكو، بالإضافة إلى استعراض برنامج المساهمة التابع للمنظمة الدولية.

ومن ناحية أخرى أشار التقرير إلى انعقاد الاجتماع العاشر للهيئة الفنية للجنة الوطنية بمشاركة وزارات الخارجية، الداخلية، الموارد المائية والري، التعاون الدولي، البيئة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعليم العالي، السياحة والآثار، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الأساتذة الأكاديميين والباحثين والشخصيات البارزة في مجال عمل المنظمات الدولية الثلاث.

وتناول الاجتماع عرض تشكيل اللجان النوعية المتخصصة التابعة للجنة الوطنية المصرية، والتي تم اعتمادها من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى شهر فبراير 2021، وخلال الاجتماع تم اعتماد قرار دعوة اللجان النوعية المتخصصة التابعة للجنة الوطنية للترويج للجوائز، والمنح للعام المقبل الخاصة بالمنظمات الدولية الثلاث، بهدف تشجيع ذوي القدرات الإبداعية بجمهورية مصر العربية.

كما وافقت الهيئة الفنية للجنة الوطنية المصرية، على عقد الاجتماع الدوري للهيئة كل شهرين على أن يكون الاجتماع المقبل 1 يونيو 2021.

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