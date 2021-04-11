اليوم.. قاعة دروب تستضيف جاليري المعرض الجماعي لصيف 2021

تستضيف قاعة دروب بجاردن سيتي المعرض الجماعي لصيف 2021، بمشاركة العديد من الفنانات والفنانين في العديد من المجالات المختلفة، ويستمر المعرض حتى نهاية يونيو القادم.ويشارك الفنانين والفناتات في العديد من المجالات منها:في مجال الخط العربي: تشارك أعمال الفنانين حمادة الربع- صلاح عبد الخالق- علي حسن- منيب ابرادوفيت.وفي مجال التصوير: أحمد سليم- أسماء خوري- إيمان حكيم- إيمان خطاب- جلال الحسيني- جمال قاسم- جيهان ماهر- حسن الشرق - حسن راشد- حسني ابو بكر- دعاء حاتم- راندا اسماعيل- سعيد الجزار- سميرفؤاد- سميرعبدالرحمن- سعدعلي- شاكرالمعداوي- صبري راغب- صلاح طاهر- طاهرعبد العظيم.-عبد الوهاب مرسي- عبد الفتاح البدري- علي عزام- عايش طحيمر- عمر عبد الظاهر- عبير رمزي- فارس احمد- فاطمة حسن- لينا امين- محمد صبري- محمد يوسف- محسن عطية- مصطفي رحمة- ميرفت رفعت- ميرفت شاذلي- مي حشمت- نادية زكي- نبيل متولي- نرمان صادق- وجيه يسي _وفاء نشاشيبي- وليد نايف- ياسر جعيصة- يوسف دعموم وآخرون.وفي مجال النحت: إسحاق دنيال - أحمد شيحة- حليم يعقوب - سيد عبده سليم- معاوية هلالوفي مجال الخزف: تهاني العادلي- سلوي رشدي- مراد عزيز- مصبح كاملوفي مجال العرائس يدوية 3 أبعاد: نادية حسنفي مجال الزجاج: مها عبد الكريم.وفي مجال الحلي الفضية اليدوية: أحمد بدوي- أحمد الشناوي- سارة عبد العظيم- كرم مسعد- نجوي مهدي.وفي مجال الأعمال الخشبية اليدوية: مؤنس عزيز.