17.6 مليون جرعة من لقاحات كورونا فى ألمانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أنه تم إعطاء 17.6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ639 ألفا و906 جرعات في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 5 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 15 أسبوعًا.