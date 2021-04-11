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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صوتك مسموع» تواصل تلقي شكاوى المواطنين في رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:32 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
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أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" والتي أطلقتها الوزارة لسرعة حل شكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، ستتلقى خلال شهر رمضان المعظم كافة الشكاوى عن أي نقص في السلع والخدمات لسرعة توفيرها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأضاف شعراوي، أن المبادرة أيضا ستتلقى الشكاوى الخاصة بعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا وفي مقدمتها الضوابط التي أصدرها مجلس الوزراء والخاصة بإقامة الشعائر الدينية خلال الشهر الكريم، وأيضًا توقيتات فتح وإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافتيريات وحظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات في دور المناسبات.

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