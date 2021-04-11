زلزال بقوة 3.1 درجة يضرب جنوب العقبة

وقع زلزال قوته 3.1 على مقياس ريختر، فجر اليوم الأحد، جنوب مدينة العقبة.وسجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاحد، هزة أرضية بقوة 3.1 درجة جنوب مدينة العقبة.وقال رئيس مركز الزلازل الأردني غسان سويدان، إن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات و40 كيلومترا جنوب مدينة العقبة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.وتشهد مناطق مختلفة من المملكة خاصة مناطق الجنوب نشاطًا زلزاليًا لوقوعها في حفرة الانهدام على الشق السوري الإفريقي، مما جعلها عرضة لهزات أرضية نتيجة تحرك الألواح في باطن الأرض.