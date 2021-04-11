كشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحدأنه تم إعطاء 12.8 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا حتى الآن.ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ 259 ألفا و97 جرعة في اليوم.وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 10 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 15 اسبوعا.