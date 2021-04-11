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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

منها ألم بالعين.. أعراض جديدة لكورونا والكشف المبكر يرفع نسب الشفاء

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:30 ص
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
إيمان عامر
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حذرت وزارة الصحة والسكان، من ظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن مع بدء دخول الموجة الثالثة من الفيروس، موضحة أن الاعراض الجديد هي "التهاب شديد في غشاء العين، تأثر حاسة السمع، وحدوث ألم وتعب شديد بالجسم، وانتشار طفح جلدي"، أما عن الأعراض الشائعة فتتمثل في ارتفاع في درجات الحرارة أو حمي أو غثيان أو سيلان الأنف أو فقدان حاستي الشم والتذوق.

وناشدت الوزارة جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة مع شهر رمضان الكريم وتقليل التجمعات، والحفاظ على التباعد بين الأفراد، وغسل اليدين، والالتزام بالكمامة، واستخدام الكحول.

- الأعراض قد تظهر على المتعافين

من جانبها أكدت دكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والفيروسات، أن أعراض فيروس كورونا الجديدة من "هرش، وطفح جلدي، واحمرار العين" قد تظهر أكثر على الأطفال وقد يصحبه تورم واحمرار في الأطراف، موضحة أنه مع التطور المتلاحق للفيروس وفي هذه الظروف الصعبة التي يواجهها العالم نتيجة لانتشاره، فإن الأعراض الجديدة كانت يمكن أن تظهر على بعض المتعافين أثناء فترة انسحاب وانحسار الفيروس داخل الجسم، خاصة أنه أنه لا أحد يعرف سبب هذه الأعراض بعد هذه المدة، موضحة أن فيروس كورونا المستجد عادة ما يترك آثاره البالغة على المصابين والمتعافين.

وناشدت الطبيبة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل، وكذلك الأطفال بضرورة عدم الخروج من المنازل، إلا للضرورة القصوى خاصة أنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس لقلة مناعتهم، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، واستخدام الكحول عند الخروج للضرورة القصوى.

- الوعي والالتزام يقلل من تأثير الموجة الثالثة

وتوضح استشاري المناعة والفيروسات، أن مصر لازالت في الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، ويمكن مواجهة الموجة الثالثة بمزيد من الوعي والالتزام خاصة مع دخول شهر رمضان والذي تكثر فيه التجمعات و"العزومات" العائلية وهو ما يكون فرصة كبيرة للإصابة، مشددة على ضرورة التخلي عن هذه المظاهر في الشهر الكريم مع اتباع نظام غذائي سليم يساعد على تقوية المناعة لمقاومة الفيروس.

وشددت على جميع الأمهات والآباء الانتباه جيدًا لأي أعراض قد تظهر على أي فرد بالعائلة، قائلة أن الذهاب مبكرًا للحصول على العلاج اللازم يساعد في نسبة شفاء كبيرة، بينما في حالة التأخر سيزيد الأمور سوءًا، موضحة أن عدد الإصابات حتى الآن ليست كبيرة ولكن يجب الانتباه وحماية الأطفال وكبار السن جيدًا الفترة القادمة، وذلك من خلال التعرض للشمس مبكرًا لتحفيز إنتاج فيتامين د، وكذلك تناول الكثير من الخضر والفاكهة المغسولة جيدًا لإخوائها على الفيتامينات والمعادن اللازمة.

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