تراجع قيمة تجارة دبي 13.7% في 2020

انخفضت قيمة تجارة دبي 13.7% العام الماضي، جراء تراجع الواردات وأنشطة إعادة التصدير، إذ تنال جائحة فيروس كورونا من أكبر مركز للتجارة في الشرق الأوسط.وأوردت وكالة أنباء الإمارات أمس السبت، أن قيمة التجارة الخارجية بلغت 1.182 تريليون درهم (321.8 مليار دولار) في 2020، انخفاضا من 1.37 تريليون درهم في 2019.وتراجعت الواردات 13.8% إلى 686 مليار درهم ونزلت قيمة إعادة التصدير، وهي جانب رئيسي من أنشطة تجارة دبي، 21.7% إلى 329 مليار درهم، لكن الصادرات زادت بنسبة 8% إلى 167 مليار درهم.