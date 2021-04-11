«الزراعة» تنظم دورة تدريبية حول زراعة قصب السكر بنظام الشتلات

نظم معهد بحوث المحاصيل السكرية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، دورة تدريبية بعنوان "تقنية الزراعة بالشتلات مع مصانع السكر"، بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية.وقال الدكتور أيمن عش، مدير معهد المحاصيل السكرية، على هامش انعقاد الدورة، إن هذة الدورة تناقش عيوب الزراعة التقليدية ومميزات استخدام تكنولوجيا الزراعة بالشتلات وكذللك تم عرض نظم التطوير والتحول لتقنيات الري الحديثة ومالها من أثر على زيادة الإنتاجية عند استخدامها مع الزراعة بتقنية الشتلات وكذلك تأثيرها علي توفير مياة الري ورفع كفاءة استهلاك المياه.