كوريا الجنوبية تستأنف التطعيم بلقاح استرازينيكا لفئات عمرية محددة

ستستأنف كوريا الجنوبية حملة التطعيم بلقاح "استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا بين أعمار الـ30 و60 عاما، حيث وازنت السلطات الصحية المخاطر المحتملة للتطعيم بهذا اللقاح، في مقابل تفش واسع للفيروس، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.وكانت الدولة الآسيوية قد أوقفت استخدام اللقاح لهؤلاء تحت 60 عاما الأسبوع الماضي، بعد أن تم تشخيص حالة أحد عمال الرعاية الصحية بأنها إصابة بجلطات دموية، بعد وقت قصير من تلقيه جرعة من لقاح "استرازينيكا".وأعقب ذلك تقارير مماثلة لجلطات دموية في أماكن أخرى، مما دفع عشرات الدول للحد من استخدام لقاح "استرازينيكا".