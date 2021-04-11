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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الإسكندرية تنظم برنامجا توعويا عن مخاطر الإدمان

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:24 ص
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
هبه عويضه
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ينظم قطاع خدمة المجتمع بكليات جامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني برنامجا توعويا عن مخاطر الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بساحات الكليات.

يأتي هذا النشاط في إطار استكمال فعاليات" مبادرة إسكندرية بلا إدمان" التي أطلقتها جامعة الإسكندرية، ويتم من خلالها تنفيذ مجموعة من البرامج للحد من خطورة انتشار ظاهرة الإدمان بكافة أنواعه، ويقوم منفذو البرنامج بتوعية الطلاب بمختلف الكليات بمخاطر الإدمان واستخدام المواد المخدرة، وسبل العلاج وكيفية الحصول على الدعم عن طريق التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023 التابع لصندوق مكافحة الإدمان.

يذكر أن المبادرة استهدفت فى أسبوعها الأول عددا من الكليات، وهي (الآداب، والعلوم، والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، والتربية الرياضية بنات، والسياحة والفنادق)، ولا يزال البرنامج التوعوي مستمرًا ليشمل باقي كليات ومعاهد الجامعة.
جامعة الإسكندرية تنظم برنامجا توعويا عن مخاطر الإدمان
جامعة الإسكندرية تنظم برنامجا توعويا عن مخاطر الإدمان
جامعة الإسكندرية تنظم برنامجا توعويا عن مخاطر الإدمان
جامعة الإسكندرية تنظم برنامجا توعويا عن مخاطر الإدمان
جامعة الإسكندرية تنظم برنامجا توعويا عن مخاطر الإدمان
جامعة الإسكندرية تنظم برنامجا توعويا عن مخاطر الإدمان
جامعة الإسكندرية تنظم برنامجا توعويا عن مخاطر الإدمان
جامعة الإسكندرية تنظم برنامجا توعويا عن مخاطر الإدمان
جامعة الإسكندرية تنظم برنامجا توعويا عن مخاطر الإدمان
جامعة الإسكندرية تنظم برنامجا توعويا عن مخاطر الإدمان

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