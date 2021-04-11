رئيس الوزراء العراقي يضع حجر الأساس لميناء «الفاو الكبير» بالبصرة

وضع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، حجر الأساس لمشروع ميناء "الفاو الكبير" في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.وذكر بيان حكومي، أن "الكاظمي وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير (العقود الخمسة)، التي تتضمن الأرصفة الخمسة للحاويات وردم ساحة خزن ومناولة الحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية وحفر وتأثيث القناة الملاحية الخارجية، ونفق قناة "خور الزبير"، فضلًا عن الطريق السريع الرابط بين مينائي "الفاو" و"أم قصر".وقال الكاظمي خلال وضع حجر الأساس، إن "العراق واجه تحديا كبير لإتمام مشروع ميناء الفاو الكبير"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.يذكر أن حجر أساس مشروع ميناء الفاو الكبير، وضع لأول مرة في العام 2010، وقالت وزارة النقل العراقية، إن وزير النقل ناصر حسين الشبلي أعلن الاتفاق على الصيغة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير مع الشركة الكورية المنفذة للمشروع، الذي تقدر كلفته بنحو 4.6 مليار دولار.وأعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، في وقت سابق، استبعاد شركة صينية من المنافسة واختيار شركة "دايو" الكورية بعقد تنفيذ ميناء "الفاو الكبير".