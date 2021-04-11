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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزيرة البيئة تتابع الموقف البيئي للصرف الصناعي لشركتي بترول بجنوب سيناء

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:21 ص
الدكتورة ياسمين فؤاد،
الدكتورة ياسمين فؤاد،
أريج الجيار
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تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال زيارتها لمحافظة جنوب سيناء، الموقف البيئي للصرف الصناعي الناتج عن شركات البترول بالمحافظة، والتي تقوم بالصرف على خليج السويس،وهما شركتي السويس للزيت "سوكو" بحقل رأس بدران والشركة العامة للبترول بحقل رأس سدر.

وأكدت فؤاج، أن شركات البترول بمنطقة خليج السويس بنطاق محافظات "البحر الأحمر، السويس، جنوب سيناء" تقوم بتنفيذ خطط للإصحاح بيئي تتضمن إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعى للوصول للتوافق البيئى، وتقوم وزارة البيئة بالمتابعة الدورية لهذه الشركات للوقوف على الوضع البيئي لها ومدى توافقها مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث يتم عقد اجتماعات دورية بين المسئولين بوزارتي البيئة والبترول والثروة المعدنية لمناقشة الموقف البيئي لهذه المنشآت وتصحيح أوضاعها البيئية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن بإجراء المراجعة البيئية لشركتي (العامة للبترول بحقل رأس سدر بجنوب سيناء)، تبين أنه تم الانتهاء من تنفيذ خطة الإصحاح البيئي ووقف الصرف على البيئة البحرية بصفة نهائية من خلال انشاء بؤر تبخير، وجاري إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي بشركة السويس للزيت (سوكو) بحقل رأس بدران بمحافظة جنوب سيناء بطاقة تصميمية تصل إلى 2500 م مكعب يوم من خلال شركة PPU الألمانية بتكلفة 5 مليون و200 ألف دولار، والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 70%، وجاري التنسيق بين وزارة البيئة ووزارة البترول والشركة المنفذة لبداية أعمال تركيب المحطة والتشغيل التجريبي.

وأعلنت فؤاد أنه فور الانتهاء من محطة شركة السويس للزيت برأس بدران ستكون محافظة جنوب سيناء أول محافظة تنتهي تماما من مشكلة المياه المصاحبة لحفر آبار البترول.

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