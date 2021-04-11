مقتل وإصابة شخصين في هجوم مسلح بالعاصمة الأفغانية كابول

قتل شخص وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف مركبة كانت تقل الحراس الأمنيين لمسؤول في مجلس الشيوخ الأفغاني بالعاصمة كابول.وصرح مصدر أمني، لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الأحد، بأن الحادث وقع في منطقة "قلعة الكاشف" بالمنطقة الخامسة في كابول، أمس، حيث قتل السائق الخاص بنائب رئيس أمانة مجلس الشيوخ وأصيب حراسه الأمني جراء الهجوم، الذي ألقى باللائمة فيه على حركة طالبان.من جهته، قال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز، إن الهجوم أعقبه تبادل لإطلاق النار بين الشرطة والمهاجمين، قُتل خلاله أحد المسلحين وأصيب أخر، كما أسفر الاشتباك عن إصابة عنصرين من قوات الشرطة.