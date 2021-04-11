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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

12 ألف إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:20 ص
كورونا
كورونا
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قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، إنه تم تسجيل 12 ألفًا و112 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليون و853 ألفًا و249 إصابة.

وأضاف ستيبانوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 235 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 37 ألفا و14 حالة.

وسجلت الوزارة 5034 حالة تعافي ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى مليون و410 حالات و860 حالة بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 405 آلاف و375.

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