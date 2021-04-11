مقتل 3 إرهابيين باشتباكات مسلحة مع قوات هندية في كشمير

أعلنت السلطات الهندية مقتل 3 إرهابيين جراء اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن بالجانب الهندي من إقليم كشمير.وأوضحت السلطات، حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الأحد، أن الاشتباكات وقعت بمنطقة "شوبيان" بعدما تلقت السلطات معلومات عن وجود إرهابيين بالمنطقة ما دعاها إلى محاصرتها.ولا زالت العمليات الأمنية جارية في المنطقة وذلك حسبما صرح مسؤولون.