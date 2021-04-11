اليوم.. استكمال محاكمة 8 متهمين في «خلية أحرار الشام»

تستكمل الدائرة الثالثة ارهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طواريء، اليوم الأحد، جلسات محاكمة 8 متهمين، في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طواريء العجوزة، المعروفة إعلاميا بـ "خلية أحرار الشام".وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة، أنهم في غضون الفترة من 2016 وحتى يونيو 2017، ارتكبوا جرائم تولي قيادة والانضمام إلى جماعية إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وهي أحرار الشام".