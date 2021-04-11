اليابان تبدأ تطعيم «كبار السن» بلقاح كورونا غدا

تبدأ اليابان تطعيم المواطنين "كبار السن" في بعض المناطق، بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا اعتبارا من الغد الاثنين، وهي الفئة ذات الأولوية الثانية بعد العاملين في المجال الطبي، الذين بدأت حملة تطعيمهم في فبراير الماضي.وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم الأحد، أنه من المقرر توزيع 97 ألفا و500 جرعة مبدئيًا على جميع مقاطعات البلاد البالغ عددها 47.. مشيرة إلى أن فئة "كبار السن" المقرر تطعيمهم تبلغ حوالي 36 مليون شخص.وأوضحت أنه من المقرر أن تجرى عملية التطعيم في أماكن كبيرة أعدتها البلديات أو في المؤسسات الطبية، على أن يقوم العاملون الطبيون بزيارة دور الرعاية والمرافق الأخرى لتطعيم المقيمين فيها.