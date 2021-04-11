الفلبين وأمريكا تناقشان التواجد الصيني في بحر الصين الجنوبي

أجرى كبار مسؤولي الدفاع في الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية مباحثات اليوم الأحد، شملت بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، حيث تم رصد عدد كبير من السفن الصينية مؤخرا.وجاء في بيان أمريكي أن وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورينزانا ونظيره الأمريكي لويد أوستن "ناقشا التواجد الأخير لسفن بحرية صينية في منطقة شعب وايت صن المرجانية".وكانت السلطات الفلبينية قد رصدت في مارس الماضي أكثر من 200 سفينة صينية في منطقة شعب وايت صن المرجانية، أحد المناطق في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بين مانيلا وبكين.