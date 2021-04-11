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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير الري يستعرض خطة التعاون الإفريقي ومواجهة تحديات المياه

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:14 ص
وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والرى
وائل القمحاوى
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عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا فى قطاع مياه النيل لاستعراض ومناقشة موقف تنفيذ مشروعات التعاون مع دول حوض النيل، ودراسة الخطوات المستقبلية للتعامل مع التحديات المائية الحالية والمستقبلية، وموقف الدراسات الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

وأكد وزير الموارد المائية والري، خلال الاجتماع، أنه يتم تنفيذ عدة مشروعات لدعم التعاون مع دول حوض النيل، تتضمن إنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها.

وأشار وزير الرى إلى تنفيذ عدة مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، بالإضافة إلى المساهمة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الإفريقية، بجانب ما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية بها.

وأوضح عبدالعاطي، أنه يتم تنفيذ أعمال إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار وعمل مشروع لتخطيط وتنمية إدارة الموارد المائية بدولة بوروندى، ومشروع لتخطيط وتنمية إدارة الموارد المائية بها، بالإضافة إلى إنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحيًا، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال والتى ستسهم فى خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية، بجانب حماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة إرتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.

وأكد وزير الرى، أن التحديات الحالية تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعى، مشيرًا إلى إعداد استراتيجية للموارد المائية ووضع خطة قومية للموارد المائية تعتمد على أربعة محاور رئيسية.

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