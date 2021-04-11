القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول رمضان

هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.ونشر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن "القيادة العامة للقوات المسلحة تهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم".