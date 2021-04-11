ضغوط لطرد رجل الإخوان محمد حجاج من المؤسسات الألمانية

كشفت صحيفة "فيليت" الألمانية، عن ضغوط كبيرة ومتزايدة على الحكومة الألمانية والبوند ستاج؛ طرد رجل الإخوان الأول في البلاد، محمد حجاج، من مؤسسات حكومية وحزبية.ونشرت الصحيفة ذاتها، الأسبوع الماضي، ما يُفيد بأن بأن محمد حجاج يشغل مناصب قيادية في جمعيات تصنفها هيئة الاستخبارات الداخلية بأنها على صلة بالإخوان، في لجنة مكافحة العنصرية ضد المسلمين التي أسستها ولاية برلين.وفقا للصحيفة، بدأت لجنة مكافحة العنصرية ضد المسلمين عملها في الولاية، ولكن اللجنة التي تأخذ على عاتقها مكافحة العنصرية في برلين تضم في عضويتها "حجاج"، المنحدر من جماعة متطرفة وتخضع لرقابة الاستخبارات الداخلية.أما عن أبرز المنادين بطرد القايدي الإخواني، هم الحزب الديمقراطي المسيحي "حزب أنجيلا ميركل"، حيث يمارس ضغوطا كبيرة على حكومة ولاية برلين التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لطرد "حجاج" من لجنة مكافحة العنصرية.وقال بوركار دريغر، زعيم المجموعة البرلمانية لحزب ميركل في برلمان ولاية برلين، إنه "لم يعد مسموحا لحجاج أن يبقى عضوا في لجنة مكافحة العنصرية".جدير بالذكر أن حجاج يشغل منصب نائب رئيس مركز طيبة الثقافي في برلين منذ 2013. وذكر تقرير لهيئة حماية الدستور في 2016 اسم مركز طيبة تحت عنوان "صلات جمعيات برلين بالإخوان المسلمين".