«الغائب الحاضر».. نشاط مكثف لتامر حسني في رمضان 2021

يعيش الفنان تامر حسني حالة من النشاط المكثف خلال الماراثوان الرمضاني القادم 2021، بالرغم من عدم مشاركته في أي مسلسل رمضاني بعد مسلسله "فرق توقيت " عام 2014، ولكن مشاركته هذا العام من خلال تقديمه تتر مسلسل نسل الأغراب للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، وأيضًا تتر برنامج "الثمن" للداعية مصطفي حسني، بجانب تحضيره لإعلان خاص بإحدى الشركات.ونشر الداعية مصطفى حسني رسالة للفنان وهو برفقته، بعد غنائه تتر البرنامج وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواضل الاجتماعي "فيسبوك" معلقًا عليها: "أنا حابب أشكرك يا تامر يا صاحبي على أغنية تتر برنامج الثمن.. صوتك العذب وأدائك الصادق.. نعمة كبيرة عليك من ربنا، وتابع: "اللي أثَّر فيَّا يا صاحبي الغالي تواضعك واهتمامك وإقبالك على التعاون علشان نقدم محتوى فيه قيمة مُضافة للعقول والقلوب والأرواح.. تِسلم وتعيش يا صديقي".ليرد عليه تامر قائلًا:" "يا مصطفى يا حبيبي أنا أخدمك بعينيا وأنا وصوتي تحت أمرك في أي وقت، أنا اللي بشكرك من كل قلبي عشان سمحتلي اكون جزء بسيط من الخير والعلم اللي بتعلمه للناس ولكل أولادنا، ربنا يقدرك ويستخدمك دايمًا في توحيد الناس بمختلف أفكارهم، وكل سنة وكل يوم تكون سبب في هداية ناس اكت، سلام كبير جدًا لمتابعينك الكرام".وأضاف النجم:" اتمنى من كل متابعيني الكرام متابعة مصطفى في جميع الاحوال بيا أو من غيري لإننا كلنا فعلًا محتاجين نفهم حاجات كتير بيقدمها مصطفى بأجمل وأرقى شكل وطريقة، ومصطفى خير من يتكلم في الإيجابيات اللي يفهمها ويحسها أي شخص وفعلًا بيصحح مفاهيم أغلبنا ممكن يكون فاهمها غلط، وأنا شخصيًا من أشد محبي مصطفى ومن أشد متابعينه في كل برامجه، ربنا يقدرك يا أملنا الجميل ويعينك ويقويك بقدر مكانتك العظيمه في قلوبنا، كل سنه وانتوا طيبيين ورمضان كريم على الجميع".و "الثمن" هو برنامج ديني يقدمه الداعية مصطفى حسني، ومقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل طيلة أيام الأسبوع، على قناة "On".كما انتهى تامر حسني من تسجيل أغنية تتر مسلسل "نسل الأغراب"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي والمقرر عرضه حصريًا على قناة ON في شهر رمضان المقبل، والأغنية من كلمات سارة سعيد، ولحن هيثم نبيل، وتوزيع فهد، ويواصل تامر تسجيل الرباعيات التي يقدمها خلال أحداث العمل.