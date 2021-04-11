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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنع فلاتر مياه مجهولة المصدر في البحيرة

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:11 ص
ضبط مصنع فلاتر مياه
ضبط مصنع فلاتر مياه
البحيرة معوض هويدى
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة ومنتهية الصلاحية، وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.

و أسفرت الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة عن ضبط مصنع لتجميع الفلاتر، وتم ضبط (144ماتور فلتر، و480 قطعة من أجزاء الفلاتر، 210 منظم كهربائي) مجهولين المصدر.

كما تمكنت الحملة من ضبط (60 شكارة سكر وزن 50 كجم في أحد المحلات مجهول المصدر)، وضبط (60 "لقمة" مفتاح كهربائي، و5 مشترك كهربائي) في أحد محلات بيع الأدوات الكهربائية مجهول المصدر، كما تم ضبط (350 لعب أطفال في أحد المكتبات مجهولة المصدر)، وتحرير 2 محضر غلق لمستودعات غاز أثناء مواعيد العمل الرسمية.

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