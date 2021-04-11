ضبط مصنع فلاتر مياه مجهولة المصدر في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة ومنتهية الصلاحية، وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.و أسفرت الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة عن ضبط مصنع لتجميع الفلاتر، وتم ضبط (144ماتور فلتر، و480 قطعة من أجزاء الفلاتر، 210 منظم كهربائي) مجهولين المصدر.كما تمكنت الحملة من ضبط (60 شكارة سكر وزن 50 كجم في أحد المحلات مجهول المصدر)، وضبط (60 "لقمة" مفتاح كهربائي، و5 مشترك كهربائي) في أحد محلات بيع الأدوات الكهربائية مجهول المصدر، كما تم ضبط (350 لعب أطفال في أحد المكتبات مجهولة المصدر)، وتحرير 2 محضر غلق لمستودعات غاز أثناء مواعيد العمل الرسمية.