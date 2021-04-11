رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تبدأ جولة تفقدية للخدمات الطبية بمحافظات الصعيد من الأقصر

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:09 ص
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد،
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، إلى مطار الأقصر الدولي، لبدء زيارتها الميدانية بعدد من محافظات الصعيد، لمتابعة سير العمل بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا، والوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

يرافق الوزيرة خلال زيارتها الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة اليوم تأتي في إطار حرصها على متابعة سير العمل ميدانيًا ضمن سلسلة من الزيارات الدورية لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، حيث تتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفيات، وكذلك توافر سبل الحماية للأطقم الطبية.

وتابع "مجاهد" أنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان عددًا من المستشفيات بمحافظات الصعيد للوقوف على سير العمل بخطة الوزارة لتطوير المنشآت الطبية بمختلف محافظات الجمهورية.

وذكر "مجاهد" أن زيارة الوزيرة تتضمن أيضًا تفقد عدد من المستشفيات ووحدات طب الأسرة بعدد من محافظات الصعيد التي تشملها المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتضم 6 محافظات، للوقوق على معدلات التنفيذ بأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بتلك المنشآت، موضحًا أن المنظومة انطلقت في محافظات (بورسعيد، جنوب سيناء، الأقصر، الإسماعيلية)، كما أنه من المقرر أن تنطلق بمحافظتي (أسوان، السويس) خلال الفترة المقبلة.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

صندوق مصر السيادي يُدشن الخطوة الأولى لتطوير مجمع التحرير

مصر ترفض مقترحاً إثيوبياً بمشاركة بيانات سد «النهضة» دون اتفاق ملزم

«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية


الصور

image description

وكيل صحة دمياط يتفقد أقسام العزل بمستشفيات المحافظة (صور)

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

تكريم الطلاب المتفوقين أبناء مركز الإبداع العلمي بدمياط

image description

سكرتير مساعد دمياط يقوم بجولة تفقدية لكورنيش السرو (صور)

image description

احتفالات المصريين بقدوم شهر رمضان في الخيامية (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 11-4-2021

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

بالتفاصيل.. أسرار اختراق جماعات الإسلام السياسى والإخوان لدول الغرب

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

اليابان تبدأ تطعيم «كبار السن» بلقاح كورونا غدا

دراسة: الأمريكيات من أصل أفريقى أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

مخرجة «نومادلاند» تفوز بجائزة رابطة المخرجين الأمريكيين

الولايات المتحدة.. اعتقال أم بتهمة قتل أطفالها الثلاثة

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

اليوم.. قاعة دروب تستضيف جاليري المعرض الجماعي لصيف 2021

مناقشة المجموعة القصصية «ست زوايا للصلاة» بدار العين.. الليلة

تحت الطبع.. رواية «الصياد يظهر فجأة» فى نسختها العربية

حقوق المبدعين فى حفلات الهولوجرام على طاولة الأعلى للثقافة