«فويس أوف أمريكا»: اكتشاف «المدينة المفقودة» يُعزز آمال عودة السياحة للأقصر

أشاد موقع "فويس أوف أمريكا"، باكتشاف المدينة الذهبية المفقودة في مصر بعد 3000 عام.واعتبر الموقع الأمريكي، أن اكتشاف المدينة المفقودة؛ سوف يُعزز أمال عودة السياحة إلى مدينة الأقصر قريبًا.وكانت البعثة الأثرية في الأقصر، أعلنت على لسان الدكتور زاعهي حواس، الخميس الماضي، اكتشاف مدينة عمرها 3000 عام بالقرب من وادي الملوك، وهي حقل مقابر للعائلة المالكة القديمة وعائلاتهم، مشيرة إلى أنه هذا هو أهم اكتشاف منذ ما يقرب من 100 عام، عندما تم اكتشاف قبر الملك توت.كما نشر الموقع الأمريكي صورا حصرية لأعمال اكتشاف المدينة المفقودة.