تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط، 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحركة تداول الشاحنات 2775 شاحنة.وذكرت هيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الأحد، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 14 ألفا و980 طنًا، تشمل 5 آلاف و850 طن فوسفات، و5 آلاف طن يوريا، و2040 طن كسب صويا، و3 آلاف و280 طن مولاس.بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 76 ألفا و547 طنًا، تشمل 9 آلاف طن فول صويا و7 آلاف طن كسب فول صويا، و88 طن خشب زان، و7092 طن أبلاكاش، و4530 طن خردة و2964 طن حديد، و3604 طن فول و609 طن عدس، و16657 طن قمح، و24206 طن ذرة.وأوضح البيان، أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 1240 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب والسعودية وألمانيا وبلجيكا وسلوفينيا والصين والهند ومالطا وكرواتيا وإيطاليا وإنجلترا وسنغافورة وأمريكا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 128 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2208 حاويات مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 78 ألفًا و334 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 163 ألفًا و730 طنًا.