إصابة شخص في حريق بشقة سكنية في أسوان

نشب حريق محدود بشقة سكنية بأحدي العقارات الكائنة بشارع المطار، صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى.وتلقت إدارة الحماية المدنية بأسوان، إخطارًا يفيد بنشوب حريق محدود بشقة سكنية بشارع المطار، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة عليه قبل امتداده.بينما تلقي مرفق إسعاف أسوان إخطارًا يفيد بإصابة شخص أثر حريق بشقة سكنية بشارع المطار، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات، وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة لسكان العقار، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة للمعاينة، وتحرر المحضر اللازم حيال الواقعة.